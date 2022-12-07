Bulutların dağların yamacından süzülüşü mest etti

Bolu'nun gözde turizm alanları arasında bulunan Abant Gölü Milli Parkı'nda dağların yamacından süzülen bulutlar görsel şölen oluşturdu.

Mudurnu ilçesinde bulunan Abant Gölü Milli Parkı Keltepe mevkiinde bulutların oluşturduğu görüntü mest etti. Dağların yamaçlarından şelale gibi akarak süzülen bulutlar, havadan görüntülendi. Mudurnu'nun üzerini kaplayan bulutlar görsel şölen sunarken, bulutların arasından görünen dağ tepeleri ise ayrı bir güzellik oluşturdu.