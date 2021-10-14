Cadde ortasında 2 kişi silahla böyle çatıştı

Bolu'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Caddesinde, arkadaşlarıyla yürürken kurşunların hedefi olan gencin ağır yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Mertcan P. ve Ömer Faruk A. karşılaştıkları caddede tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddede Mertcan P. ve Ömer Faruk A., birbirlerinin üzerine defalarca silahla ateş etti. Silahlı kavgada yaralanan Mertcan P. ve olay sırasında arkadaşlarıyla birlikte caddede yürürken kurşunlardan birine hedef olan Semih Uysal (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Caddede çatışan 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan Ömer Faruk A. ve Mertcan P. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 2 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silahlı kavga anbean kameralara yansıdı

Mertcan P. ve Ömer Faruk A.'nın arasında yaşanan silahlı kavga anbean olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Mertcan P.'nin cadde üzerinde beklediği sırada yolun karşısına geçen Ömer Faruk A.'nın ayaklarına silahla ateş ettiği ve ardından Ömer Faruk A.'nın da silahını çıkararak karşılık verdiği görüldü. İkilinin birbirine ateş etmesinin ardından ayağından yaralanan Mertcan P.'nin kaçtığı yöndeki bir apartmanın girişine saklanması ve olayda kullandığı silahı başka birine vermesi de güvenlik kameralarına yansıdı.