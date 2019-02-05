Çaldığı otomobille kaza yapan hırsız adliyeye sevk edildi

Bolu'da, çalışır haldeki otomobili çaldıktan sonra park halindeki 3 araca çarparak olay yerinden kaçan S.C., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, "Hava soğuktu. Evime gitmek için otomobili çaldım” dediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bulvar üzerinde bulunan bir lokalde vakit geçiren M.S. isimli vatandaş, soğuk hava nedeniyle otomobilini ısıtmak için çalıştır vaziyette bırakarak tekrar lokale girdi. M.S.'nin çalışır halde bulunan otomobilini gören 21 yaşındaki S.C., araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Otomobilini park ettiği yerde göremeyen M.S. durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı.

Kaza yapınca otomobili bırakıp kaçtı

Çalınan otomobilin plakası üzerinden aracı takibe alan polis ekipleri, Kültür Mahallesi'nde bir otomobilin park halindeki 3 araca çarparak sürücüsünün olay yerinden kaçtığını belirledi. Olay yerine giden ekipler, kazaya karışan otomobilin, M.S.'nin çalınan otomobili olduğunu tespit etti. Kullanılamaz hale gelen otomobil, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

Şüpheli S.C. ise yapılan takip sonucunda Köroğlu Mahallesi'nde bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.C., adliyeye sevk edildi.

S.C.'nin emniyette verdiği ifadesinde, “Hava çok soğuktu ve evim uzaktaydı. Yol üzerinde çalışır halde bulunan otomobili görünce hem ısınmak hem de evime gitmek için çaldım. Kaza yapınca korktuğum için olay yerinden kaçtım” dediği öğrenildi.