İhlas Haber Ajansı

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Çaldıkları 300 metre kabloyla yakalandılar

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bir otomobilde 300 metre uzunluğunda çalıntı elektrik kablosuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir otomobilde 300 metre uzunluğunda çalıntı elektrik kablosuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, Akkuş köyünde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde 300 metre uzunluğunda elektrik kablosu bulunurken, yapılan araştırmada kabloların Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir inşaat firmasından çalındığı belirlendi. Araçta bulunan E.Y. ve N.B., Adapazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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