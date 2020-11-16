Çalınınca parçalanıp satılır diye düşündüğü otomobiline 17 gün sonra kavuştu

İstanbul'da çalışır vaziyette bırakılınca çalınarak çekiciye yüklenen otomobil, 17 gün sonra Bolu'da polis ekiplerince yakalanarak sahibine teslim edildi. Parçalanıp satılır düşüncesiyle ümidi kestiği aracına kavuşan sürücü, polis ekiplerine teşekkür etti.

Olay, 30 Ekim tarihinde İstanbul'un Bağcılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Topçu isimli vatandaş, otomobilini çalışır vaziyette bırakarak bankamatikte işlem yapmaya gitti. Bankamatikteki işleminin ardından aracını bıraktığı yerde bulamayan Topçu durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çalınan otomobili bulmak için çalışma başlattı.

Topçu'ya ait çalınan aracın 17 gününün sonunda çok katlı çekiciye yüklenerek Ankara istikametine götürüldüğü tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu sınırlarına girdiği belirlenen çekiciyi TEM Otoyolu Batı Kavşağı mevki'inde durdurdu. Çekicide bulunan araçlardan birisinin Topçu'ya ait olduğu belirlendi. Otomobili Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine çeken ekipler, Ahmet Topçu'ya aracının bulunduğu haberi verildi. Topçu, 17 günün sonunda Bolu'ya gelerek çalınan aracını ekiplerden teslim aldı.

“Arabayı gözden çıkarmıştık”

Çalınan aracına kavuşan Ahmet Topçu, “30 Ekim'de İstanbul Bağcılar'da, aracımı çalışır vaziyette bırakıp bankamatikte işlem yapıyordum. O esnada hırsız alıp götürmüş. Müracaat ettik. Dün polis arkadaş aradı "Aracınız bulundu" dedi. Allah razı olsun bulanlardan, emeği geçenlerden. Allah polisimizden razı olsun. Arabayı gözden çıkarmıştık. Aklıma her şey geldi. Parçaladılar diye düşündüm. Denize attılar diye düşündüm. Kaza yaparlar bize vebali olur diye düşündüm. Aklıma her şey geldi. Bulunduktan sonra rahatladık. Allah razı olsun” dedi.