Camide yangın çıktı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan Benzinlik Cami'de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında cami de hasar oluştu.

Yangın, sabah saatlerinde Taşkesti beldesinde bulunan Benzinlik Cami'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camide elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı iddia edilen yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı, camide ise hasar oluştu.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.