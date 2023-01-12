Çantalarında uyuşturucu taşıyan şüpheliler dedektör köpeğe takıldı

Bolu'da jandarma ekiplerinin 2 farklı yolcu otobüsüne yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. TEM Otoyolu Dörtdivan ilçesi mevkiinde kurulan uygulama noktasında 2 farklı yolcu otobüsü durduruldu. Otobüslerde yapılan aramalarda 2 farklı şahsın bagajda bulunan çantalarına dedektör köpeği Asır'ın tepki vermesi üzerine ekipler çantaları didik didik aradı. Bagajlara gizlenmiş halde toplam 3 kilogram 250 gram skunk ve 2 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.