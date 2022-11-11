Çantasında uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

Bolu'da jandarma ekiplerinin yolcu otobüsüne yaptığı operasyonda çantasında 2 kilo 250 gram esrarla yakalanan İran uyruklu şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen yolcu otobüsünü TEM Otoyolu Dörtdivan mevkiinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik köpeği “Asır” ile yolcu otobüsüne operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada yolculardan İran uyruklu K.M.'nin (53) çantasında 2 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.