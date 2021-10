CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Oylara değil sorunlara talibiz”

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün cenaze namazının ardından partisinin Abant'ta 2 gün boyunca sürecek olan TBMM Grubu 27. Dönem 4. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

“Her birimize düşen sorumluluklar var”

Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu üzerlerine düşen sorumluluklar olduğunu belirterek, “Allah'ın izniyle, milletin takdiriyle iktidar görünüyor. İktidara geldiğimizde her birimize düşen sorumluluklar var. Her birimiz sorumluluğumuzun bilincinde olmak zorundayız. Sorumlulukla, o bilinçle hareket etmek zorundayız. Coğrafyanın her yerine milletvekili arkadaşlarım gidiyorlar. Ağzımızdan yorulduk lafı kesinlikle çıkmayacak. Yorulduk lafı çıktığı andan itibaren bu işi bırakıyoruz demektir. Biz yorulmayacağız. Hak arayanlar yorulmazlar. Adalet arayanlar yorulmazlar. Halkın yanında olanlar yorulmazlar. Halkla beraber omuz omuza mücadele edenler yorulmazlar. İktidara geldiğimizde herkesin yüzü güldüğünde biz o zaman 'Evet görevimizi yaptık' diyeceğiz” dedi.

"Sorunların tamamına talibiz ve çözeceğiz"

Kılıçdaroğlu vatandaşların sorunlarının tamamına talip olduklarını ifade ederek, “Ben gittiğim yerde, vatandaşlarla yaptığım toplantılarda 'ben sizin oyunuza değil, sorununuza talibim' diyorum. Gittiğiniz her yerde bunu ifade edin. Biz sizin oyunuza değil, sizin sorunlarınıza talibiz deyin. Çünkü bu ağır yükü ortadan kaldıracağım. Sağlıklı ve tutarlı politikayı ortaya koyacak partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir ve biz bunu yapacağız. Yapmak zorundayız. Tarihin bize yüklediği böyle tarihi bir sorumluluk var. Evet bütün sorunlara talibiz. Onlar sorunlardan kaçıyorlar. Sorunların dillendirilmesini istemiyorlar. Ama biz sorunların tamamına talibiz ve çözeceğiz. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz. İnsanlarımızı seviyoruz. Daha gelişmiş bir ülkede yaşamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Elektrik şirketlerini uyardı

Elektrik şirketlerini zam yapmamaları konusunda uyaran Kılıçdaroğlu, “Buradan elektrik şirketlerine de iki sözüm var, zam hazırlığı yapıyorlar. Onları uyarmak benim ve bizim ortak görevimizdir. Milletin sırtına çökmeye çalışırsanız, elektriğe zam yapmaya kalkarsanız bunun bedelini ödeyeceksiniz. Emeklinin aldığı aylık bin 500-2 bin lira. 250 lira elektrik faturası geliyor. Ya sizde vicdan yok mu? Bu nasıl elektrik? Daha pazara gitmedi. Zam yaparlarsa gerekirse kademeli olarak halkımızı tüketimi durdurmaya çağıracağız. Bunun mücadelesini vereceğiz. Yapmaya kalkarlarsa yarın iktidar olduğumuzda bunun hesabını kesinlikle soracağız. Oturursun kafana göre zam yaparsın. Kim ödeyecek onu? En pahalı elektriği kullanıyoruz. Sadece evde oturanlar değil kuyudan su çekip tarlasını sulayan vatandaş için de aynı dert var. O elektrik düğmesine bastıkları zaman 5 çeşit vergi ödüyor vatandaş. O nedenle elektrik dağıtım şirketlerinin dikkatli adım atması lazım” şeklinde konuştu.