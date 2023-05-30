Çiftçiler bilmediklerini bu toplantıda öğrendi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde Mısır Araştırma Enstitüsü uzmanları tarafından çiftçilere, mısır silajı üretim sürecinde karşılaşılabilecek hastalıklar, bunların etkileri ve kontrol yöntemleri hakkında detaylı sunum yapıldı.

Mudurnu ilçesinde gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliğinde, tarım sektöründe faaliyet gösteren çiftçiler, mısır silajı ekimiyle ilgili önemli bilgiler edindi. Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Niyazi Akarken ve Dr. Cavit Sezer, çiftçilere mısır silajı üretim sürecinde karşılaşılabilecek hastalıklar, bunların etkileri ve kontrol yöntemleri hakkında detaylı bilgiler sundu.

Akarken ve Sezer'in sunumları, çiftçilere hastalık kontrolünde uygulanması gereken yöntemler hakkında pratik bilgiler sağladı. Hastalıkların erken teşhis edilmesi ve uygun önlemlerin alınmasıyla birlikte çiftçilerin verimliliklerini artırabilecekleri vurgulandı. Ayrıca, hijyenik şartlara uygun silaj yapımının önemi ve doğru depolama yöntemlerinin detayları da anlatıldı.

"Şimdi daha dikkatli mısır ekeceklerdir"

Mudurnu Ziraat Odası Başkanı Sinan Keskin, "Çiftçilerin mısır konusunda bilgilendirilmesi iyi oldu. Uzman kişiler tarafından yapılan anlatımla eksikliklerini öğrendiler. Şimdi daha dikkatli mısır ekeceklerdir" dedi.

"Bilmediklerimizi öğrenmiş olduk"

Çiftçilerden Vedat Aldemir, 20 yıldır mısır yetiştiriciliği yaptığını ifade ederek, "Adapazarı'ndan bölgeden gelerek bizi bilgilendirdiler. Bizim daha çok bilmediklerimiz varmış, onların sayesinde öğrendik. Mısır kaç santim derinliğinde ekilir, ne kadar aralıklı olur, gübre hakkında, toprak analizi hakkında bilgiler verdiler. Çok da güzel oldu, bilmediklerimizi öğrenmiş olduk" diye konuştu.

"Çiftçi olarak biz her zaman aynı tarlaya her yıl ekiyoruz, aslında ekilmemesi gerekiyormuş"

Munduşlar köyünde ikamet eden İsmail Çelik ise "15-20 yıldan beri ben de mısır ve marul üreticisiyim. Hayvancılık yapmamızla birlikte besin maddesi olarak silaj gerekiyor. Mısır ekiyoruz. Bunları en iyi şekilde yapmak için bilgilendirilmemiz lazım. Toprak analizi, gübreleme, sulama gibi işlemleri dikkatli yapmak gerekiyor. Bazı arkadaşlar tarafından 'Susuz tarım olur' deniliyor. Buradaki arkadaşlar, 'Kesinlikle susuz hiçbir şey olmaz' diyor. Mısırda en büyük sorun koçanlardaki küflenme, mantarlanma. Bunların ne sebeple olduğunu öğrendik. Bunların tarlada temizlenip, o şekilde silaj yapılması gerekiyor. Yoksa silajda bu küfler karışırsa hayvanlara da zarar verebiliyor. Burada bilgilendirme daha iyi oldu. Daha önce büyüklerimizden gördüğümüz şekilde ekim yapıyorduk. Artık tarlalardaki hastalıklar da çoğalıyor, bunların önlemini şimdiden almamız gerekiyor. Çiftçiler olarak bilgilendirme güzel oldu. Çiftçi olarak biz her zaman aynı tarlaya her yıl ekiyoruz, aslında ekilmemesi gerekiyormuş" ifadelerini kullandı.