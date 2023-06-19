Çiftler bu tarihi konakta mutluluğa "evet" diyecek

Bolu'nun tarihiyle ünlü Mudurnu ilçesinde 142 yıllık Arslan Bey Konağı'nın restorasyonu tamamlandı. Açılışı yapılan konak geniş bahçesiyle düğün, kına ve nişan gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Hızır Fakı Mahallesi Fındıcak Sokak'ta yer alan ve 1881 yılında "Armutçular" lakaplı aile tarafından inşa edilen 142 yıllık Arslan Bey Konağı, 2 yıl süren restorasyon çalışmasının ardından turizme kazandırıldı. Dualar eşliğinde açılışı gerçekleştirilen Arslan Bey Konağı, hem Mudurnuluların hem de turistlerin hizmetine sunuldu. Açılış törenine katılan konuklara geleneksel jest olarak pilav ikram edildi. Restorasyon çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yapıldığı öğrenildi.

Arslan Bey Konağı'nın turizme kazandırılmasıyla Mudurnu, kültür turizmi alanında daha da zenginleşmiş oldu. 3 katlı olan konağın üst katlarında antika değeri taşıyan eşyalar bulunurken, alt katı ise kafeterya şeklinde hizmet verecek. Arslan Bey Konağı'nın bahçesinde de düğün, kına ve nişan gibi etkinlikler yapılabilecek.

Konağın sahibi Arslan Alp, "Açılışımızı yaptık. Burası 3 bin 500 metrekare alan üzerinde. Bahçeyi düğün yapmayı düşünen kişilerin kullanımına sunmayı düşünüyoruz. Konağın alt katını ise kafeterya olarak kullanmayı düşünüyoruz" dedi.

Öte yandan, konağın açılışına Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker ve davetliler katıldı.