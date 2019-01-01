Çığ düşen yolda mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardı

Bolu'da, Yedigöller Milli Parkı yolunda çığ düşmesi nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 4 kişi, AFAD ekiplerince düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yeni yıl tatili için Yedigöller Milli Parkı'na giden İsmail İ., Erkan Ş., Suat E. ve Aybüke Y., gece saatlerinde kent merkezine döndükleri sırada yol güzergahına çığ düştü. Çığ nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan 4 kişi, jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Bolu İl Özel İdare ekipleri sevk edildi. Yedigölller Milli Parkı'na 5 kilometre mesafede mahsur kaldıkları belirlenen tatilciler, iş makinesiyle yol açılarak kurtarıldı. Tatilcilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.