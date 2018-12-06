Çin'i protesto etmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyorlar

Çin'i protesto etmek için İstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüyen Doğu Türkistanlı 2 genç, yürüyüşlerinin 6. gününde Bolu'ya ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etmek için 1 Aralık tarihinde İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Erşidin Erkin ve Zulfikar Ali, yürüyüşlerinin 6. gününde Bolu'da kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla karşılanan Erkin ve Ali, D-100 Karayolu üzerinde bir süre kalabalık grupla birlikte yürüdükten sonra basın açıklaması yaptılar. Soğuk havaya rağmen yürüyüşlerine devam ettiklerini belirten Erkin, “Bu yağmur ve soğuk, Doğu Türkistan'da zulüm çeken, günde yüzlerce ölen Türk kardeşlerimizin yanında hiçbir şey değil. Bu zulmü, Çinlilerin faşistliğini durdurmak için nereye kadar yürüyebilirsek, canımız çıksa da oraya kadar yürüyeceğiz” dedi.

Hedeflerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek olduğunu söyleyen Erkin, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Doğu Türkistan'daki Uygur Türk kardeşlerimize destek olması için, tüm dünyadaki Türk kardeşlerimize ses vermesi için mecliste görüşmek istiyoruz. 35 milyon nüfusumuz vardı. 10 senenin içinde 25 milyon nüfusumuz kaldı. 10 milyon nüfusumuz nereye gitti. Biz Müslümanız. Ben Kuran-ı Kerim eğitimi almak için Pakistan'a gittim. Memleketime döndüğümde Türküm, Müslümanım diyemedim. Bir kardeşiz. Türk'ün birbirine sahip çıkması lazım” şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından Erkin ve Ali, Ankara'ya yürüyüşlerine devam ettiler.