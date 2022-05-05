Ciple otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Bolu'da, ciple otomobilin kavşakta çarpışması sonucu otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında D100 Karayolu Abant Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sönmez Yeşilyurt idaresindeki 81 BZ 056 plakalı otomobil, Gülgün Çelebi yönetimindeki 34 KE 1651 plakalı Ssangyong marka ciple kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Sönmez Yeşilyurt ve oğlu Muhammed Emin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.