"Çocuğumu aldınız" diyerek Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün camlarını kırdı

Bolu'da gece saatlerinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gelen şahıs, "Çocuğumu aldınız" diyerek bağırdıktan sonra kurumun camlarını kaldırım taşlarıyla parçalayıp, kapıları tekmeledi.

Olay, gece saatlerinde Aktaş Mahallesi Taşhancılar Sokak'ta bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında meydana geldi. İddiaya göre, İl Müdürlüğü'ne gelen kimliği belirlenemeyen şüpheli, "Çocuğumu aldınız benden. Biz vatan haini miyiz?" diye bağırdıktan sonra kaldırım yapımında kullanılan taşları alarak kurumun camlarını parçaladı. Binanın iki kapısının da camlarını taşla parçalayan şüpheli, daha sonra kapıları ve binanın önünde bulunan araçları tekmeledi. Kurumun camlarını parçalayan şüpheli, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri de binaya gelerek, incelemelerde bulundu. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde kırılan camların yerine yenileri takıldı.