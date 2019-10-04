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Çocuklar Highway'de eğlenceye doyacak

Türkiye’nin en kapsamlı alışveriş, eğlence ve yaşam merkezi Highway Outlet, Ekim ayının tam bir festival havasında geçmesi adına minik misafirlerine eğlencenin kapılarını ardına kadar açıyor.

Türkiye'nin en kapsamlı alışveriş, eğlence ve yaşam merkezi Highway Outlet, Ekim ayının tam bir festival havasında geçmesi adına minik misafirlerine eğlencenin kapılarını ardına kadar açıyor.


Ekim ayı boyunca her hafta sonu birbirinden eğlenceli, eğitici ve öğretici Çocuk Atölyeleri, Maskot, Balonbaz ve İllüzyon Gösterileri Highway Outlet'te çocuklarla buluşuyor. 5-6 Ekim, 12-13 Ekim, 19-20 Ekim ve 26-29 Ekim tarihlerinde Highway Outlet Kiğılı mağazası önünde, 13:00 ile 18:00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde, çocuklar yeteneklerini sergileyecekleri atölye etkinlikleriyle hem eğlenip hem öğrenirken, ünlü isimlerin balonbaz ve illüzyon gösterileriyle heyecanı, keyfi ve mutluluğu bir arada yaşayacaklar. Üstelik tüm etkinlikler de ücretsiz olarak çocuklarla buluşacak.


Ekim ayı boyunca gerçekleşecek etkinlik ve atölyelerle alakalı detaylı bilgiyi www.highwayoutlet.com.tr adresini veya Highway Outlet AVM (@highwayoutlet) sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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