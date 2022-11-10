Çorbacıda tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı: 1 yaralı

Bolu'da gece saatlerinde çorbacıda tartıştığı M.Ş.'yi yanında bulunan silahla bacağından yaralayan U.B.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saat 02.30 sıralarında Borazanlar Mahallesi'nde bulunan çorbacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde çorbacıya giden M.Ş ile U.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından U.B., yanında bulunan silahla M.Ş'ye arka arkaya ateş etti. Her iki bacağına 4 kurşun isabet eden M.Ş, kanlar içerisinde yede kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık sevk edildi. Bacağından yaralanan M.Ş., sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, olay yeri inceleme ve cinayet büro amirliği ekipleri iş yerinde inceleme yaptı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.