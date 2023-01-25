Çubuk Gölü'nde bahar havası yaşanırken göl suları azaldı

Bolu'nun Göynük ilçesi yakınlarındaki Çubuk Gölü'nde bahar havası yaşanırken, piknik yapmaya gelen ziyaretçiler kuraklık için tedirgin olduklarını ifade etti.

Kent merkezine 97 kilometre uzaklıkta bulunan Çubuk Gölü, kış aylarında yaşanan bahar havasıyla güzelliklerini yansıtıyor. Sarı, yeşil ve kahverengi tonlarının hakim olduğu bölge, doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor. 'Göynük'ün incisi' olarak adlandırılan Çubuk Gölü, etrafı dağlarla çevrili bir bölgede bulunuyor. Kampçıların ve trekking yürüyüşçülerinin sıkça ziyaret ettiği Çubuk Gölü, her mevsim ilgi görüyor. Ancak son zamanlarda Bolu'nun yağış almaması sebebiyle gölün suyu çekildi.

Sakarya'dan gelen Salih Polat, “Yarıyıl tatili nedeniyle gezelim dedik. Çocuklar Sakarya'da kar olmamasından Bolu çevresinde kar olmasını bekliyorduk. Buraya geldik parkelerimizi çıkardık. tahminen küresel ısınmadan bahsediliyor onun eserleri, hakikaten tedirginiz burada kış lastikleri taktık kışlıklarımızı giymiştik ayrıca gölün bu mevsimde buz tuttuğundan bahsediliyordu hatta göl üzerinde yürüyenler olurmuş. Şimdi maalesef onlar yok maalesef buz yok su yüzülebilecek şekilde su kenarlardan görülüyor çekilme var. Ağaç kökleri de görülür durumda dışarıda kalmış. Bu şekilde giderse biz gördük ama bizden sonraki kuşaklar için tedirginiz bir an önce çözüm bulunması gerekiyor. Küresel ısınma ne etki ediyorsa yetkililerin bir an önce el atması gerekiyor” dedi.

Şevval Gül Polat ise, "kar görmeyi bekliyorduk, gördüğünüz gibi ne kar var ne bir şey yağmur bile yağmıyor. Gölün suları çekilmiş durumda oysaki büyüklerimiz gölün donduğunu ve üzerinde yüründüğünü bile söylemişlerdi. Şimdiden böyle ise ileride ne olacağını düşünmek bile istemiyorum Sevgili büyüklerim lütfen bizlere yaşanabilir bir dünya bırakın" diye konuştu.