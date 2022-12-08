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Çubuk Gölü'nde mest eden manzara

BOLU (İHA) – Bolu’nun Göynük ilçesindeki Çubuk Gölü doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

BOLU (İHA) – Bolu'nun Göynük ilçesindeki Çubuk Gölü doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.


Kent merkezine 97 kilometre uzaklıkta bulunan Çubuk Gölü, sonbaharın güzelliklerini yansıtıyor. Sarı, yeşil ve kahverengi tonlarının hakim olduğu bölge, doğal güzellikleriyle ilgi çekiyor. 'Göynük'ün incisi' olarak adlandırılan Çubuk Gölü, etrafı dağlarla çevrili bir bölgede bulunuyor. Kampçıların ve trekking yürüyüşçülerinin sıkça ziyaret ettiği Çubuk Gölü, her mevsim ilgi görüyor.

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