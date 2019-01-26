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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP'li Özcan hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan’ın 5 yıl önce bir mitingde kendisi hakkında söylediği sözleri hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan'ın 5 yıl önce bir mitingde kendisi hakkında söylediği sözleri hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.


Edinilen bilgiye göre, CHP Bolu Belediye Başkan adayı Tanju Özcan, milletvekili olduğu 2014 yılında, belediye başkan adayına destek için gittiği Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesi kısık halde yaptığı bir konuşmayı gündeme getirerek, “Biraz sesim kısıldı. Son günlerimize geldik. Yarın İnşallah sandık başına gideceğiz. Yok çok şükür Tayyip Erdoğan'ın sesi gibi değil. Erkek sesi desen erkek sesi değil. Kadın sesi desen, kadın sesi değil. Resmen 3.'üncü tür sesi” sözlerini kullandı.


31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesinde tekrar sosyal medyada gündeme gelen Özcan'ın sözleri üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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