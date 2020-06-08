Cumhurbaşkanına hakaret eden meclis üyesi hakkında hapis cezası istemi

Bolu'da, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan CHP'li meclis üyesi Resmiye Kahruman, 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Bolu'da, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye meclis üyesi seçilen Resmiye Kahruman, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın montajlanmış fotoğraflarını paylaştı. Olay ardından gelen tepkiler üzerine Resmiye Kahruman'ın paylaşımlarını kaldırmasına rağmen, hakkında yapılan şikayet sonrasında Bolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından Kahruman hakkında “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlaması ile iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame, Bolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulmasının ardından kabul edildi. “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlaması ile dava açılan Kahruman, 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanacak.