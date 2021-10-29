Cumhuriyet'in 98'inci yılında komandolar caddeleri inletti

Bolu'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıldönümü kutlamalarında 2'inci Komando Tugay Komutanlığındaki komandoların tören geçişi renkli görüntülere sahne olurken, mavi bereliler marşlarla caddeyi inletti.

Bolu'da Cumhuriyet Bayramı'nın 98'nci yıldönümü vatandaşların geniş katılımıyla kent meydanında düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Gençlik Merkezi Folklor ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.

Törende, iç güvenlik harekatlarındaki üstün başarılarından dolayı Türkiye'nin çift sancaklı tek tugayı olan Bolu 2'inci Komando Tugay Komutanlığındaki komandoların geçişi renkli görüntülere sahne oldu. Sis bombaları altında yürüyen mavi bereliler törene katılan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Komandoların marşlarla geçişi sırasında vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla askerlere sevgi gösterilerinde bulundu. Mavi berelilerin marşlarla geçişi caddeyi inletti.