İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

DAEŞ üyesi Bolu'da yakalandı

Bolu’da DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Bolu'da DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.


Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terörle mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Edinilen bilgiye göre, Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu ve örgütsel silahlı görüntüsü tespit edilen S.A tespit edilen S.A. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.