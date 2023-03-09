Demir tribün yüklü tır, trafik direğini devirdi

Bolu'da sabah saatlerinde Yeni Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde demir tribün yüklü TIR, trafik ışıklarına takılarak, ışıkların bulunduğu direği devirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Bolu Yeni Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AT 215 plakalı demir tribün yüklü TIR, trafik ışıklarında durdu. Trafik ışıklarından hareket eden ağır yüklü TIR'ın taşıdığı malzeme trafik ışığı sinyalizasyon direklerine takıldı. İleriye hareket eden sürücü, trafik direğini devirdi. Meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kaza sonucunda trafik tek şeritten aktarıldı. Vinç yardımıyla devrilen trafik ışığı direğinin kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.