Depremzede çocuklar unutmayacakları bir gün geçirdi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde depremzede çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Çuval, yumurta taşıma ve halat çekme gibi yarışların düzenlendiği etkinlikte çocuklar keyifli zaman geçirdi.

Mudurnu 2. Etap TOKİ yönetimi ve proje ekibi, depremzede çocukları ve ailelerini, "Çocuklar Gülsün" projesinde bir araya getirdi. Mudurnu Kaymakamlığı, Mudurnu Belediyesi, Mudurnu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Mudurnuluların da destek verdiği etkinlikte, çeşitli yarışmalar düzenlenerek, depremzede vatandaşlar ve çocukların keyifli bir gün geçirmesi sağlandı. Çuval, yumurta taşıma ve halat çekme yarışları yapıldı. Etkinlik renkli anlara sahne oldu.

"Güzel bir kaynaşma oldu"

Mudurnu 2. Etap TOKİ Site Yöneticisi Uğur Kargaoğlu, "Biz normal hayatımıza devam ederken, o deprem anlarını burada da yaşadık. 'İlçemize gelen depremzede aileler ve çocukları için ne yapabiliriz?' diye site olarak düşündük. 'Çocuklar Gülsün adında bir proje yapalım' dedik. Sitemizde oturan yaklaşık 144 aile var, çocukları ile 288-350 arası. Eskiden bilinen çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, halat çekme yarışı gibi yarışmalar düzenledik. Güzel bir kaynaşma oldu. Projemize Mudurnu Kaymakamlığı, Mudurnu Belediyesi, Mudurnu ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile bölge esnafı da çok güzel bir katkı sağladılar. Ayrıca etkinliğimiz çerçevesinde doğaya yeşil ayak izi bırakmak için site bahçemize çocuklarla birlikte gül ve meyve fidanları diktik. Fidan duvarlarına el izimizi bıraktık. Yüzler boyandı, oynadık, dans ettik ve son olarak açık hava müzesine kortej eşliğinde yürüdük. Dileknur Kocaçavuş öğretmenimiz önderliğinde müze bahçesinde define avı yarışması yapıldı. Etkinliğimize emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.