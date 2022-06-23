Dereye düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Bolu'da, otladığı sırada dereye düşen Saanen Keçisi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Yenimahallle mahallesi 2000 sokakta meydana geldi. Soner Erdem isimli vatandaş hayvanlarını otlattığı sırada keçilerinden birisinin Büyüksu Deresi'ne düştüğünü fark etti. Keçinin kendi imkanlarıyla dışarı çıkamaması üzerine Erdem durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla dereye inerek keçiyi yakaladı.

İtfaiye erinin boynuzlarından tutarak çıkardığı keçi sahibine teslim edildi.