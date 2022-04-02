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Dereye uçan otomobilden jandarma ekipleri kurtardı

Bolu’da, asker eğlencesinden döndüğü sırada aracıyla dereye uçan Utku A.

Bolu'da, asker eğlencesinden döndüğü sırada aracıyla dereye uçan Utku A.'yı jandarma ekipleri kurtardı.


Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Köprücüler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Utku A. isimli genç, asker eğlencesinin ardından evine döndüğü sırada otomobilinin kontrolünü kaybetmesi sonucu Mudurnu Deresi'ne uçtu. Debisi yüksek olan derede yaklaşık 600 metre sürüklenen otomobil, dere içindeki engele vurduktan sonra durdu.


Kazada yara almayan Utku A.'nın ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipleri otomobilinin üzerine çıkarak bekleyen Utku A., jandarma tarafından dereden kurtarıldı. Deredeki araç olay yerine gelen vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.

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