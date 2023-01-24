İhlas Haber Ajansı

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Dereye uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Bolu’da dereye uçan otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bolu'da dereye uçan otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Saat 10.30 sıralarında Akçaalan mevkiinde meydana gelen kazada, Abant Gölü Milli Parkı yolunda seyir halinde olan Abdullah Dönmez (34) idaresindeki 14 AAF 328 plakalı otomobil, kontrol çıkarak defalarca takla atmış ve dereye uçmuştu. Kazada Zeynep D. (8), Ergin Alperen Y., Nahit A. ve İsa H. hafif yaralanırken, sürücü Abdullah Dönmez ise ağır yaralanmıştı. İlk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 4 yaralının ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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