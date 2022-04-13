İhlas Haber Ajansı

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Devrilen tırdan hafif yaralı kurtuldu

Bolu’nun Gerede ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.


Kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Karabük-Gerede güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Gerede istikametine seyir halinde olan Alparslan O. yönetimindeki 34 DUH 647 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Kapaklı mevkiinde bariyerlere çarparak devrildi. Çekici kısmı hurdaya dönen tırı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Devrilen tırdan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü Alparslan O., kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Alparslan O. olay yerinde ayakta tedavi edilirken, devrilen tır ise vinç yardımıyla kaldırıldı.

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