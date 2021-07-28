Devrilen tırın kapattığı Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü 4 saatte açıldı

Bolu'da, mermer yüklü tırın devrilmesi sonucu ulaşıma kapatılan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, 4 saatlik çalışma sonunda açıldı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı tünel çıkışı İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Ç. idaresindeki 37 ABK 163 plakalı mermer yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. TEM'de devrilen mermer yüklü tırın olay yerinden kaldırılması için TEM'in İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Sürücüler Abant Gişeleri'nden D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

TEM 4 saat sonunda açıldı

TEM'in ulaşıma kapatılmasının ardından devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kaza yapan tırın kaldırılması ve yola dökülen mermer bloğunun olay yerine gelen başka bir tıra yüklenmesinin ardından otoyolun İstanbul istikameti yeniden ulaşıma açıldı.