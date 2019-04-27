Bolu'da, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Bolu merkeze bağlı Kızılağıl Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ergün Tarıtörü (55) isimli vatandaşın kullandığı traktör, köyden şehir merkezine seyir halinde olduğu sırada kontrolden çıkarak yok kenarındaki tarlaya devrildi. Sürücü Tarıtörü, devrildikten sonra ters dönen traktörün altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevkedildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede 55 yaşındaki Ahmet Ergün Tarıtörü'nün yaşamını kaybettiği belirlendi. Bolu Cumhriyet Savcısı'nın incelemesini ardından itfaiye ekiplerinin yardımıyla traktörün altından çıkarılan ceset, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Jandarmanın güvenlik şeridiyle kapattığı olay yerine gelen Tarıtörü'nün yakınları sinir krizleri geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.