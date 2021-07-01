Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Bolu'nun Seben ilçesinde ormanlık alana odun toplamak için giden Afer Atalay (70) devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Seben ilçesine bağlı Gerenözü köyünün yaylasına odun toplamak için giden Afer Atalay bir daha evine dönmedi. Atalay'ın eve dönmemesi üzerine yakınları ormanlık alanda arama yaptı. Yapılan aramada yakınları Atalay'ın kullandığı 14 EF 067 plakalı traktörün devrildiğini ve Atalay'ın da altında kaldığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Afer Atalay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Atalay'ın cenazesi, savcı incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkartılarak Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.