Dilcilik yöntemiyle hırsızlık yaparken suçüstü yakalandılar

Bolu'da, ‘dilcilik' adını verdikleri yöntemle evlerden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda şüpheli 3 kişinin daire kapılarını zorladıklarını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, şüphelilerin görüldüğü apartmana operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda E.A (49), S.G (28) ve D.G (27) isimli kadınlar, bir dairenin kapısını açmak isterken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, hırsızlık ve çeşitli suçlardan 10'dan fazla suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.