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Diş Perisi Tiyatro Oyunu 14 Burda'da

Bolu’yu ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, 18 Ocak Cumartesi günü ‘Diş Perisi’ tiyatro oyunu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek.

Bolu'yu ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, 18 Ocak Cumartesi günü ‘Diş Perisi' tiyatro oyunu ile minik tiyatro severleri bir araya getirecek.


18 Ocak Cumartesi günü 14:00 ve 17:00'da ücretsiz sahnelenecek ‘Diş Perisi' tiyatro oyunu ile çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 14 Burda AVM' nin eğlenceli dünyasında çıkartacak.


Bolululara her zaman özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, çocuklara unutamayacakları bir eğlence dolu bir sömestr fırsatı sunuyor.

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