Diyaliz tedavisi için kilometrelerce yol gidiyorlardı, bu merkez ilaç oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesine diyaliz hastaları için merkez açıldı. Diyaliz tedavisi için kilometrelerce yol katederek il merkezine giden hastalar, artık Mudurnu Devlet Hastanesi'nde hizmete açılan diyaliz merkezinde şifa bulacak.

Mudurnu Devlet Hastanesi'nde 2022 yılında yapımına başlanan diyaliz merkezi açıldı. Gerede ilçesinden sonra açılan ikinci merkez artık Mudurnu'da yaşayan vatandaşlara hizmet verecek. Mudurnulu hayırsever Süreyya Astarcı'nın katkılarıyla ve Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 7 yatak kapasiteli merkez, ilk hastalarını alarak hizmete başladı.

Bolu Kamu Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Halil İlker Yencilek, Mudurnu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ertuğrul Adıgüzel, Hastane Müdürü Üzeyir Altuğ, Servis Nefroloji Uzmanı Dr. Ahmet Edip Korkmaz ve Dahiliye Uzmanı Dr. Aykut Adıyaman, diyaliz merkezinde tedavi altına alınan hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"Yoldaki zamanlarını artık burada geçirecekler"

Diyaliz merkezinde şu anda 2 hastanın tedavi edildiğini ifade eden Bolu Kamu Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Halil İlker Yencilek, "Diğer hastalara da yetişecek şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Diyaliz hastalarının mecburen bu cihazlara bağlanmaları gerekiyor. Bölgede de diyaliz merkezi olmadığı için Bolu'ya taşımalı olarak getirilip götürülüyorlardı. Hastaların Bolu'ya gidip gelmesi birer saatini alıyordu. En az 2-3 saat de diyaliz makinesinde kalıyorlardı. Ciddi bir emek harcıyorlardı. Şu anda buraya açılan merkez ile yoldaki zamanlarını artık burada geçirecekler. Hastalar gayet mutlu görünüyorlar bu hizmetten dolayı. İnşallah daha güzel hizmetler vermeye çalışacağız" dedi.

"Hastalarımız Bolu'ya gitmek zorunda kalıyordu"

İlerleyen günlerde hasta sayısını artıracaklarını belirten Mudurnu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ertuğrul Adıgüzel, "İlçemize, hastanemize hayırlı olsun. Göynük ve Mudurnu'da yaşayan hastalarımız çevrede diyaliz merkezi olmadığı için Bolu'ya gitmek zorunda kalıyordu. Diyaliz zaten bildiğiniz üzere yorucu bir işlem, hastaları yoruyordu. Bir de onun üzerine uzun yol katediyorlardı ve daha da kötüleşiyorlardı. Şimdi yakın bir şekilde 15-20 dakikada hastaneye ulaşarak, burada tedavileri yapılıyor. Bu hem hasta için hem yakınları için iyi olacak" diye konuştu.

"Bolu'ya gidiyordum, maddi manevi külfet oluyordu"

Diyaliz hastası Hulusi Diker ise hizmetten memnun olduğunu ifade ederek, "İki gururu birlikte yaşıyorum. Diyaliz merkezinin açılmasıyla ilk hasta olarak ben yattım. Merkezin bu hastaneye kurulmasında emeği geçen büyüklerime, küçüklerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırsever Süreyya Astarcı amcamıza, belediye başkanımıza, AK Parti il ve ilçe teşkilatına, sayın milletvekillerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben çok memnunum. Bolu'ya gidiyordum, maddi manevi külfet oluyordu. Kendi arabamla gidip geliyorum, dönüşte de sıkıntı oluyordu. Tansiyonum düşüyordu. Merkez çok iyi oldu" şeklinde konuştu.