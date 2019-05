Diyetisyen Vildan Vural'dan oruç tutanlara sahur uyarısı:

Bolu'da, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde görevli Diyetisyen Vildan Vural, Ramazan ayı dolayısıyla oruç tutan vatandaşlara beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Ramazan ayının son 10 yıldır yaz aylarına denk gelmesinden dolayı uzun süre açlıklar yaşandığını belirten Vural, “O yüzden mutlaka sahura kalkılmalı. Sonrasında iftar ve bir ara öğün tamamlanarak hem dengeli sıvı alımı hem de dengeli beslenme sağlanmalıdır. İftarda da çok abartmadan, çok ağır beslenmeden, canımızın istediği gibi değil de olması gerektiği gibi beslenerek sonrasında da bir ara öğün yaparak gün tamamlanmalı. Toplamda iftar, ara öğün ve sahur olmak üzere 3 öğün olarak tamamlayabiliriz” dedi.

“Sahurda hafif yiyecekler yenilmeli”

Türk erkeklerinde pilav, makarna ve et yemeklerine düşkünlük olduğunu ifade eden Vural, “Türk toplumu olarak erkekler özellikle doymayacakmış veya gün içinde çok acıkacakmış hissiyle sahurda pilav, makarna ve et yemeklerine düşkünlük var. Kesinlikle pilav, makarna, çok yağlı et yemekleri tarzı önermiyoruz. Çünkü kalp hastalıkları için birinci derece risk. Sahurdan sonra en fazla 45 dakika içinde yatıyoruz. O yüzden kesinlikle hafif şeyler, söğüş, sebze, kahvaltı tarzı, belki çorba ve meyve ilave edilerek zenginleştirilebilir ama pilav ve çok yağlı etleri sahurda önermiyoruz. Sahurda bizim önerdiğimiz mutlaka kahvaltı tarzı beslenme. Mutlaka yumurtalı ve peynirli, hurmalı cevizli, bol sebze bulundurarak yine dengeli ve yararlı sıvılardan alarak sahurumuzu yapmalıyız. Daha sonra iftarda da çorbayla başlayıp sonrasında 15-20 dakikalık aralar öneriyoruz. Sonrasında da etli yada kıymalı sebze yemeğiyle devam edip, mutlaka yoğurtlu, tam tahıllı bir ekmekle iftarımızı tamamlamalıyız. Bir kaç saat sonra da küçük bir ara öğünle günü tamamlamak gerekir” şeklinde konuştu.

“Öğünlerden önce ılık su içilmeli”

Oruç nedeniyle yaşanan sindirim sistemi sorunlarına da değinen Vildan Vural, “Gün içindeki uzun süre açlıktan kaynaklı olarak insanlara halsizlik ve hareketsizlik geliyor. Bununla birlikte sindirim sistemi sıkıntıları yaşanıyor. Bunun yaşanmaması için mutlaka öğünlerden önce 1-2 bardak ılık su içilmeli. Sonrasında sıvılarla başlanılarak, zeytinyağı ilave edilmiş yoğurt, salatalarla beraber devam edilecek. Sabahın erken saatlerinde yada iftardan sonra 45 dakikalık yürüyüş de çok güzel katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.