Doğa harikası Yedigöller beyaz örtü ile kaplandı

Bolu'da bulunan önemli turizm noktalarından Yedigöller Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Bolu'nun kent merkezine 44 kilometre uzaklıkta bulunan, eşsiz doğa ve manzarası ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Yedigöller Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü. Yedigöller'de bulunan Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'de kar yağışı ile beraber kartpostallık manzaralar ortaya çıkarken, ziyaretçiler bu güzelliğin tadını doğada yürüyüş yaparak çıkardı. Parka gelen fotoğrafçılar ise bu eşsiz manzaranın fotoğraflarını çekerek anılarını ölümsüzleştirdi. Yedigöller'deki eşsiz güzelliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü fotoğraflarla sosyal medya hesaplarında paylaştı.