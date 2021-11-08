Doğa tutkunları 12 kilometrelik Guz Deresi Kanyonu'nun zorlu geçitlerinde yürüdü

Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan Guz Deresi Kanyonu'nun zorlu geçitlerinde yürüyüş yapan 220 kişi, eşsiz doğa manzarasıyla keyifli anlar yaşadı.

Bolu'nun Seben ilçesinde bulunan 12 kilometrelik Guz Deresi Kanyonu'nun da yürüyüş etkinliği düzenlendi. Seben Kaymakamlığı ve Bolu İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyona, ülkenin çeşitli illerinden yaklaşık 220 sporcu ve vatandaş katıldı. Musa Sofular Yaylası'ndan başlayan ve zorlu şartlarda gerçekleşen yürüyüşe katılanlar eşsiz manzara karşısında hem yorucu hem de keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Bolu İl Turizm ve Kültür Müdürü Hakan Doğanay, “Bolu denilince akla tabiat, yürüyüş yolları ve göller geliyor. Bizim için önemli olan yürüyüş yollarımızın herkese açık olduğu, halkla beraber iç içe yürüyebilmek. Yaklaşık 220 sporcu ve vatandaşımızla birlikte 12 kilometrelik kanyon yürüyüşü yapıldı. Kanyonun zorluk derecesi 6-3 seviyesinde. Özellikle sonbaharda yürünmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

Yürüyüşe İstanbul'dan katılan doktor Alper Beyoğlu ise “Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'yu tanımaktan çok memnunum. Kanyon da gayet keyifli. Bolu'nun doğal güzelliklerini tanımayı herkese tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.