Doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresi: Gölcük Tabiat Parkı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, her mevsim olduğu gibi, kış aylarında da doğa tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor. Doğa ile baş başa kalmak isteyenlerin uğrak noktası olan park, her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, dört mevsim bir başka güzelliğe bürünüyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan park, ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor. Gölcük'te doğanın tadını çıkaran vatandaşlar göl çevresine yürüyüş yaparak, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Evlilik yıl dönümünü kutlamak için Uşak'tan Gölcük Tabiat Parkı'na gelen İrfan Sarı, "Uşak'tan yıl dönümümüzü kutlamaya geldik. Eşimle Gölcük'te tanışmıştık" dedi. Eşi İrfan Sarı'nın kendisine Gölcük Tabiat Parkı'nda evlenme teklifi ettiğini söyleyen Aslı Nur Sarı, "O zaman burada nilüferler vardı. Nilüferlerin üstünde bir evlilik teklifi olmuştu. Yine nilüferler olmasa da biz yıldönümümüzü kutlayalım dedik" diye konuştu.

Babası ile Gölcük'e gelen 10 yaşındaki Ayşe Erva Bakır ise "Babam bizi Gölcük'e getirdi. Kar var diye geldik ama kar yokmuş. Bir dahaki sefere kar olunca geleceğiz" şeklinde konuştu.