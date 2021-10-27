Doktor Sırmatel'den, bitkisel ürün kullananlara uyarı

Bolu'da, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Sırmatel, gripten korunmanın en iyi yolunun bağışıklık sisteminin artırılması olduğunu belirterek, bitkisel ürünlere karşı uyarıda bulundu.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Sırmatel, kış aylarına girerken insanların korona virüs yanında farklı viral enfeksiyonlar geçirebileceğini belirterek uyarılarda bulundu. Kapalı ortamlarda mikropların bulaşmasının söz konusu olduğunu ifade eden Sırmatel “kovid virüsünün yanı sıra tam bu dönem içerisinde başka diğer viral enfeksiyonların arttığını gözlemleyeceğiz. Mevsim değişikliği sırasında kapalı ortamlarda yaşamanın etkisi nedeniyle insanların nefesleriyle mikropların bulaşması söz konusu” dedi.

Aileleri uyardı

Aileleri çocuklarının temizliği konusunda uyaran Sırmatel, “Öğrenciler arasında bunu engellemek çok zor olabilir. Çocukların kişisel temizliği çok önemli. Ellerini yıkamaları çok önemli. Vücut direncini artırıcı şeylerle beslenmelerinin sağlanması gerekir. Maske kullanılsın ama çocuklar hopluyor zıplıyor. Şimdi artık aşılar çocukluk yaş grubuna da yapılmaya başlandı. Belki bu hastalığı hepimiz geçireceğiz ama aşılı olanların daha hafif geçirdiğini bilmekte yarar var. çocuklar da hafif geçiriyor. Özellikle çocuklarda altta yatan bağışıklık sistemi bozukluğu söz konusu değilse hafif geçiriyor ama ne yazık ki mikrobu başkalarına bulaştırıyor” şeklinde konuştu.

“Grip aşısı olmayı öneriyoruz”

Bitkisel ürünlerin kronik hastalığı olan kişilerde ölümcül sonuçları olabileceğini kaydeden Dr. Sırmatel, “İkinci bir konu da bağışıklık sistemi. Neden biz eskiden pekmez, yoğurt çok yerdik. Neden meyveyle sebzeyle beslenirdik. Şimdi artık hepimiz daha sun'i yiyecekler yiyoruz. Eskiden annelerimiz bize ayran verirken yada biz kuru yemişleri yerken şimdi daha yapay şeyler yiyoruz. Gripten korunmanın en güzel yolu bağışıklık sisteminin artırmasıdır. Basında otlar çöpler çıkıyor. Özellikle kronik kalp hastaları, diyabet hastaları, ilaç kullanan insanların otları kullanırken çok dikkatli etmesi gerekiyor. Bitkisel ürünleri çok popüler hale getiren insanlar bunu sunarken bu ilaçlarla etkileşime girdiğini bilmesi gerekiyor. Herkes mantar çayı, Afrika otu kökü çayı diyor. Bunlar bu ilaçlarla etkileşim yaparak çok ciddi boyutta ölümcül seyredebilirler. 45 yaşı üzerinde herkese hatta kalp hastalığı, şeker hastalığı, karaciğer hastalığı olanlara her yıl grip aşısı olmayı öneriyoruz” ifadelerini kullandı.