Doktora “Öğleden sonra gelin” dediği için saldırmış

Bolu'da, tartıştığı doktorun burnunu kırdığı için tutuklanan Y.E.D. (24) ifadesinde doktoru darp etmediğini belirterek, “Doktorun bize ‘Öğleden sonra gelmeniz lazım' demesi üzerine tartışma yaşadık” dedi.

Bolu'da, geçtiğimiz gün eşini göz muayenesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren Yunus Emre D.'nin eşi sıra beklemek istememesi üzerine poliklinikte bulunan hemşirelerle tartıştı. Eşinin tartıştığını duyan Yunus Emre D. muayene odasına girerek göz doktoru Emre B.'ye yumruklu saldırıda bulundu. Emre B.'nin yüzüne aldığı darbeyle burnu kırıldı. Saldırının ardından hastanenin özel güvenlik ekipleri şahsı dışarı çıkararak durumu polis ekiplerine bildirdi.

Emre B.'nin şahıstan şikayetçi olması üzerine Yunus Emre D., gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadesinde burnunu kırdığı doktoru darp etmediğini iddia eden Yunus Emre D., "Randevu aldığımız saatte hastaneye gittik. Hastanede sıra bize gelmeyince, ne zaman bizi alacaklarını sorduk. Görevliler bize öğleden sonra gelmemizi söyledi. Doktorun bize ‘Öğleden sonra gelmeniz lazım' demesi üzerine tartışma yaşadık. Doktoru darbetmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.