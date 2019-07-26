Domuz avında, tüfekle vurulan vatandaş hastanede hayatını kaybetti

Bolu'da, ormanlık alanda arkadaşlarıyla domuz avı yaptıkları sırada, tüfekle sırtından vurularak ağır yaralanan Hakan Kutluata (45), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkeze bağlı Yumrukaya Köyü mevki'inde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Kutluata ve beraberindeki 3 arkadaşı yaban domuzu avlamak için ormana gitti. Kutluata'nın arkadaşları, bulundukları bölgeden domuz geçtiğini görerek ateş etti. Ateş edilen yönden Kutluata'nın yardım sesini duyan 3 kişi olay yerine giderek, arkadaşlarının kanlar içerisinde yerde yattığını gördü.

Kutluata'nın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sırtından vurulan ve ağır yaralanan Hakan Kutluata, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

45 yaşındaki Hakan Kutluata, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kutluata'nın 3 arkadaşı ise, jandarma tarafından gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.