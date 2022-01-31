Donan gölde tatilcilerin tehlikeli eğlencesi

Bolu'da, tatil için Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler donmuş göl üzerinde tehlikeye rağmen hem yürüdüler hem de fotoğraf çektirdiler.

Bolu'nun gözde turizm merkezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı, yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı tabiat parkında bulunan göl ise, gece saatlerinde eksi 20 derecelere kadar düşen hava sıcaklığı sebebiyle tamamen dondu. Manzarasıyla kartpostallık görüntüler oluşturan Gölcük Tabiat Parkı, tatilcilerin de ilgi odağı oluyor. Tatil için gelen vatandaşlar, kar üzerinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşıyor.

Uyarıları dikkate almadılar

Gölcük Tabiat Parkı'na gelen bazı tatilciler ise, göl çevresindeki uyarı levhalarına rağmen donan gölün üzerinde yürüyüş yaparak ve göl üzerinde fotoğraf çektirerek hayatlarını hiçe saydılar.

Muğla'dan tatil için gelen Hatice İçel, “Buralar çok güzel. Kendimiz Muğla'da yaşıyoruz. Muğla'dan sonra burası bize iyi geldi. Daha önce geldim ama böyle bir kar görmemiştim. Memleketim Kars'ta da kar görmüştüm ama böyle bir güzellik görmemiştim” dedi.