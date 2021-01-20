Donmak üzere bulduğu yavru köpeği saç kurutma makinesiyle 7 saat ısıttı

Bolu'da işyerinin yakınında donmak üzereyken bulduğu yavru köpeği saç kurutma makinesiyle 7 saat ısıtarak kurtaran işadamı sahiplendiği köpeğe ‘Ayaz' ismini verdi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde kereste fabrikası bulunan iş adamı Abdullah Uzun, dün sabah saatlerinde işyerinin yakınında yavru bir köpeğin donmak üzere olduğunu fark etti. Hareket edemeyen yavru köpeği paltosuna saran Uzun, köpeği işyerine götürdü. Uzun, telefonla ulaştığı veterinerin tavsiyesi üzerine saç kurutma makinesiyle 7 saat boyunca yavru köpeği ısıttı. Kendine gelen köpeği şırınga yardımıyla besleyen Uzun, sahiplendiği köpeğe ‘Ayaz' ismini verdi.

“Belediye barınağına vermeyi düşünmüyorum”

Yavru köpeği ölmekten kurtaran Abdullah Uzun, “Bolu'da Türkiye'nin en yüksek eksi derecesi yaşandı. Sabah 08.00 gibi işyerime gittiğimde yavru bir köpek sesi duydum. Etrafıma baktığımda bahçenin tel örgülerinin yanında yavru köpek donmuş bir vaziyetteydi. Hiç tepki veremiyordu. Aldım ve ofise çıkardım. Ofiste saç kurutma makinesiyle 6-7 saat boyunca kuruttum. Gece süt ve suyu ağzına şırıngayla verdim. Şuanda durumu iyi. Bir veteriner arkadaştan destek aldık. Serum ve vitamin takviyesinde bulundu. Hava da soğuk olduğu için ismini Ayaz koyduk. Belediye barınağına vermeyi düşünmüyoruz. Köpeği sahiplendik” dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Uzun, “Neticede bunlar da bir can. Onların konuşması yok. Belediyeyi veya valilikleri arama imkanları yok. Biz bunları gördüğümüz yerde alıp bir şekilde en azından bu kış şartlarında barınma imkanlarını, su ve yiyecek imkanlarını karşılayın” ifadelerini kullandı.