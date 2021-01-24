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Donmuş göl üzerinde tehlikeli anlar

Bolu’nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı’nda uyarılara rağmen donan gölün üzerine çıkan tatilciler, tehlikeyi göz ardı ederek fotoğraf çektirdi.

Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı'nda uyarılara rağmen donan gölün üzerine çıkan tatilciler, tehlikeyi göz ardı ederek fotoğraf çektirdi.


Önemli turizm merkezlerinden olan Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği tabiat parkında kar kalınlığı 50 santimetreyi bulurken, hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 32 dereceye kadar inmesiyle park içerisindeki gölün yüzeyi buzla kaplandı. Tabiat parkında donmuş göle girilmemesi konusunda asılan uyarı levhalarına rağmen canlarını hiçe sayan tatilciler, gölün üzerine çıkarak bol bol fotoğraf çektirdi.

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