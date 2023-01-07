Dorsenin gizli bölmesinde saklanan 24 göçmen yakalandı

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda yapılan operasyonda tırın gizli bölmesinde seyahat eden 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Öte yandan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin yapılan üst ve eşya aramalarında bir şahsın üzerinden toplam 5 parça halinde 369,81 gr Afgan macunu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir tırda kaçak göçmen taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, otoyol üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurulan tıra operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, tırın dorsesinde yapılan gizli bölmede saklanan 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili B.C. ve A.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan A.T. "Göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Ayrıca, ele geçirilen 24 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin yapılan üst ve eşya aramalarında V.S. isimli şahsın üzerinden toplam 5 parça halinde 369,81 gr Afgan macunu yakalandı. V.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.