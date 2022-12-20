Dünya Şampiyonları termal kasabayı gezdi, zipline yaptı

Artistik Cimnastik Halka Aleti Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak, Aerobik Cimnastik Tek Kadınlar Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, Cimnastik Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Ekin, Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Hasan Birol Yalçın ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen Narven Termal Kasaba'yı ziyaret etti.

BAİBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü tarafından düzenlenen ‘Dünya Şampiyonları İle Spora Dair' paneli için Bolu'ya gelen İbrahim Çolak, Ayşe Begüm Onbaşı, Mehmet Ali Ekin, Hasan Birol Yalçın ve Suat Çelen; Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız'ın ev sahipliğinde Narven Pançeta Restoran'da kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltı sonrası tesis hakkında Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız'dan bilgiler alan Dünya Şampiyonları İbrahim Çolak, Ayşe Begüm Onbaşı ve Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Ekin; Narven bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi ödülüne sahip Macera Parkı'nda zipline hattını deneyimledi.

Tesis ve Macera Parkı başta olmak üzere tesis imkanlarını çok beğendiklerini ifade eden İbrahim Çolak, Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ali Ekin Narven A.Ş. Genel Müdürü Serdar Yıldız'a teşekkür ederek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.