Dünyaca ünlü ‘Türk Gülü' görenleri kendine hayran bırakıyor

Bolu'da, kesme çiçek serasında yetiştirilen dünyaca ünlü ‘Türk Gülü', diğer çiçeklerin arasında kırmızı-beyaz rengiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çiftçilere örnek olmak ve kesme çiçekçiliğin Bolu'da da yapılabilirliğini göstermek amacıyla, Karacasu Beldesi'nde müdürlüğe bağlı alanda 600 metrekarelik kesme çiçek serası kurdu. Sitatis, gerbera, kasımpatı ve gül yetiştiriciliğinin yapıldığı kesme çiçek serasında, kendisini diğer çiçeklerden ilk bakışta ayıran dünyaca ünlü ‘Rosa Osiria (Türk Gülü)' de yetiştirilmeye başlandı. İlk çiçeğini açan ve kırmızı-beyaz görüntüsüyle görenleri hayran bırakan ‘Türk Gülü' ile ilgili bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın, “Rosa Osiria, içi beyaz dışı kırmızı olan ve bizim bayrağımızın renklerini taşıyan, çok nadir bulunan bir güldür. Biz bu gülü hem tanıtmak hem de çoğaltmak amaçlı burada yetiştiriciliğini yapmaya başladık” dedi.

Kokusu ve dokusu mest ediyor

Türkiye'de nadir yetiştirilen ancak Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde çok bilinen Türk Gülü'nü herkese tanıtmayı ve çoğaltmayı amaçladıklarını söyleyen Aydın, “80 santimetre boylanan bu gülümüzün mukavemet şartları diğer güllerden çok daha uyumlu olup, yetiştirilmesinde de diğer güllere nazaran daha kolay işlem görmekte. Bu yüzden hem Türk Gülü'nü herkese tanıtmayı hem de çoğaltıp her yerde kesme çiçek olarak yetiştirmeyi düşünüyoruz. Bu gülümüz Almanya'da, İngiltere'de çok bilinen bir gül ve Türk Gülü olarak bilinmekte. Ama Türkiye'de çok fazla bilinmiyor. Biz bunu çoğaltıp daha fazla bilinir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Çok kadifemsi ve çok güzel görünümü olduğundan dolayı herkes bunu çok beğeniyor ve elmamsı bir kokuya sahip olduğundan dolayı diğer güllerden farklı bir yapıya sahip” diye konuştu.