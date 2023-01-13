İhlas Haber Ajansı

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"Dur" ihtarına uymayıp polisi peşine taktı, uyuşturucuyla yakalandı

Bolu’da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca neticesinde yakalanan şüphelinin aracından uyuşturucu madde çıktı.

Bolu'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca neticesinde yakalanan şüphelinin aracından uyuşturucu madde çıktı. Şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama noktası oluşturdu. Uygulama sırasında ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü A.I., kovalamaca neticesinde yakalandı. Araçta yapılan aramalarda yaklaşık 1 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alından A.I, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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