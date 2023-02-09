Eğitim için gittiği Adıyaman'da kaldığı otel mezarı oldu

Eğitim için Bolu'dan Adıyaman'a giden turizm rehberi İmran Aydoğdu, konakladığı otelin yıkılması neticesinde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi, memleketi Bolu'da toprağa verildi.

Bolu'da yaşayan turizm rehberi İmran Aydoğdu (25), geçtiğimiz günlerde uygulama eğitimi için yaklaşık 40 kişilik rehber grubuyla Adıyaman'a gitti. Aydoğdu ve meslektaşları, konakladıkları İsias Hotel'in Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılması neticesinde enkaz altında kaldı. Enkaz altından genç rehber Aydoğdu'nun cansız bedeni çıkarıldı. Aydoğdu'nun cenazesi Bolu'ya getirildi. Genç kızın cenazesi, Sümer Camii'nde kılınan namazın ardından Çığırtkanlar Mezarlığı'nda defnedildi. Aydoğdu'nun öğretmen olan babası Kadir Aydoğdu, cenazede uzun süre gözyaşı döktü.